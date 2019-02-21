أخبار مصر | وزيرة البيئة تتفقد تنفيذ مشروع محطة المعالجة المتكامل لمياه الصرف الصناعي في مصنع أبو قير بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة البيئة تتفقد تنفيذ مشروع محطة المعالجة المتكامل لمياه الصرف الصناعي في مصنع أبو قير بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أعمال المرحلة الثانية، من مشروع محطة معالجة متكاملة لمياه الصرف الصناعى المجمع لمصنع أبوقير للأسمدة والذي يقوم بتمويله برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة حيث وجهت الوزيرة بضرورة إنهاء المشروع وافتتاحه بنهاية مارس المقبل.

وتهدف محطة معالجة متكاملة لمياه الصرف الصناعى المجمع من مصانع أبو قير الثلاثة التي تبلغ سعتها التصميمية حوالي 650 م3 ساعة إلى ترشيد المياه وذلك عن طريق اعادة استخدام 80% من المياه المعالجة فى أبراج التبريد مما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية إضافة إلى توفير الأسمدة صديقة البيئة بأسعار في متناول المزارعين.

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الجولة، التي رافقها فيها النائب صلاح عيسى عضو لجنة الطاقة والبيئة والنائب سامح السايح عضو مجلس النواب، أعمال إصحاح الوضع البيئي للمصنع ومدى إلتزامه بالاشتراطات البيئية واستمعت لشرح عن الشركة واوضاعها البيئية، وخصائص السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، وكذلك المسئولية المجتمعية والمحافظة على البيئة من قبل الشركة.

كما تم استعراض أوجه الاحلال والتجديد الشامل ورفع كفاءة المصنع، وما يتضمنه من توسعات ومشروعات جديدة، وتعميم الأنظمة الالكترونية فى جميع تعاملات الشركة الداخلية والخارجية، واستعرض أيضا رئيس الشركة أوجه التدريب والتأهيل للعمال وخطة توفيق الأوضاع البيئية للشركة.