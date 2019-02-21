أخبار مصر | وزير التعليم ينفي الاعتراف بإسرائيل في تابلت الوزارة: شائعة غرضها التضليل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم ينفي الاعتراف بإسرائيل في تابلت الوزارة: شائعة غرضها التضليل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كتب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، منشور عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، يرد فيه علي شائعات تتضمن أن وزارة التربية والتعليم تعترف بدولة إسرائيل في التابلت، وقال الوزير: "تعودنا في الشهور الأخيرة أن يلجأ البعض إلى إطلاق شائعات ممنهجة وفي توقيتات مدروسة للتأثير على الرأي العام وتضليل الناس بخصوص خطة تطوير التعليم المصري والتي لا يحبها لمصر كل من يعادي هذا الوطن.. في كل مناسبة نحقق فيها نجاحا ملموسا ينقض هؤلاء بوابل من الإشاعات والتي تلقى طريقها بسهولة إلى وسائل الإعلام والسوشيال ميديا".

وأضاف: "لقد حققنا الكثير في الأسابيع الماضية ونواصل النظام الجديد في رياض الأطفال والأول الإبتدائي ووزعنا كل كتب الترم الثاني وكذلك أوفينا بالوعد ووزعنا كتاب المستوى الرفيع للغة الإنجليزية مع تواصل تدريب السادة المعلمين وتوزيع ٤٦٠٢٥٨ تابلت على طلبة الأول الثانوي حتى الأن مع توفر الشبكات والألياف الضوئية والمحتوى الرقمي في كل ربوع بر مصر!".

واستكمل الوزير: "وقد طالعتنا إحدى الصحف صباح اليوم بأن التابلت المصري يعترف بإسرائيل"، ورديت علي هذه الشائعات في عدة نقاط وهي كالتالي:

١) لا يوجد محتوى من الوزارة مخزن على التابلت.

٢) المحتوى المتاح من بنك المعرفة المصري بعد "تجهيز" التابلت من الوزارة.

٣) الصورة المنشورة ممكن الوصول إليها على شبكات الإنترنت لأي شخص من Google Maps من خلال هذا الرابط (وهذا لا علاقة له بالتابلت):

https://www.google.com/maps/@30.4049087,34.1389676,7.79z?hl=ar

٤) إن الصور المنشورة في الجريدة بها أخطاء توحي بأنها "ملفقة من المصدر".

٥) إذا وجد أحد المستخدمين أي خطأ لغوي أو علمي أو سياسي فعليه إبلاغ الوزارة حتى تتم مراجعته (إن وجد).

وقال الوزير خلال منشوره: "نهيب بالإعلام المصري المحترم تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار بالتواصل مع الوزارة بدلاً من السقوط كأداه لترويج الإشاعات مما يخدم أعضاء الوطن".