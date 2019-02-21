أخبار مصر | إطلاق القمر الصناعى المصري "Egypt sat-A" من كازاخستان

تطلق مصر بعد قليل، القمر الصناعى المصرى Egypt sat-A من قاعدة بايكونور الفضائية بكازاخستان، وفقا لما أعلنه التليفزيون المصرى، فى خبر عاجل.

وتستعد الدولة المصرية، لإطلاق القمر الصناعي إيجيبت سات إيه، اليوم 21 فبراير من قاعدة الإطلاق الفضائي الروسية "بايكونور" بكازاخستان، بديلًا عن القمر الصناعي المفقود "إيجيبت سات 2".

قامت روسيا بتصنيع انطلاق القمر الصناعي المصري "إيجيبت سات- إيه" للاستشعار عن بعد، بديلًا عن القمر الصناعي المفقود "إيجبت سات-2"، والذي تم إطلاقه في شهر أبريل عام 2014م، ولكن تم فقدان الاتصال به في 2015م، لأسباب تتعلق بالعوامل الشمسية.

وسيعمل "إيجيبت سات" الجديد على تكنولوجيا محطة الفضاء الدولية ليحل محل القمر الصناعي المصري من صنع روسي "إيجبت سات-2" الذي قطعت الاتصالات به في أبريل من العام الماضي.

وبالفعل، انتهت شركة الصواريخ الفضائية الروسية "إنيرجيا" من صناعة القمر الصناعي المصري "ايجيبت سات ايه" المقرر انطلاقه من القاعدة الفضائية الروسية "بايكونور" بكازاخستان، بعدما تم تشكيل لجنة من كبار المصممين لمناقشة الاستعداد التقني لتنفيذ الأعمالالخاصة بتصنيع "إيجيبت سات-إيه.

وسيشهد عملية الإطلاق وفد مصري عالي المستوى برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، والدكتور علي صادق رئيس برنامج الفضاء المصري السابق والدكتور محمد القوصي رئيس إدارة الاقمار الفضائية بالهيئة، ووفد روسي من وكالة الفضاء الروسية ( روس كوسموس)، ومؤسسة الصواريخ والاقمار الفضائية " إينرجيا "، وهي المؤسسة التي قامت بصناعة القمر الصناعي المصري إيجيبت سات A.

وسيجرى إطلاق القمر المصري، بثًا حيًا من خلال تليفزيون كازاخستان، وقناة مؤسسة "إنيرجيا" الروسية للصواريخ من مطار بيكانور الفضائي، والذي يعد أكبر قواعد الاطلاق الفضائية في العالم، وتديره روسيا باتفاق خاص مع دولة كازاخستان حتى 2050.

وتم تزويد "ايجيبت سات ايه" بأحدث الأنظمة البصرية والمراقبة وزيادة كفاءة الخلايا الشمسية حيث سيعمل على توفير الصور الفضائية عالية الدقة والمعلومات لتحقيق أهداف بحثية وعلمية ترتبط بمشروعات التنمية التي تنفذها مصر حاليًا، إلى جانب الكشف عن الثروات المعدنية، والتنمية الزراعية ومجالات الري ومتابعة كافة الظواهر الطبيعية.