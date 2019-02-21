أخبار مصر | منسق "2كفاية": يتم إقناع السيدات من خلال حملات طرق الأبواب للحث على تنظيم الأسرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منسق "2كفاية": يتم إقناع السيدات من خلال حملات طرق الأبواب للحث على تنظيم الأسرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت الدكتورة راندا فارس منسق برامج السكان والتطوع بوزارة التضامن الاجتماعي، ومنسق برنامج "2 كفاية"، أن برنامج 2كفاية يستهدف 1,148,861 سيدة مستفيدة من برنامج تكافُل في المرحلة العمرية من 18 إلى 49 عاماً ولديها 3 أطفال أو أقل، وسيتم تقديم خدمات تنظيم الأسرة لهن بالمجان فى الوحدات الصحية والعيادات التى تم تطويرها من قبَل وزارة التضامن والتابعة للجمعيات الأهلية.
وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه يتم إقناع السيدات من خلال حملات "طرق الأبواب" للحث على تنظيم الأسرة، حيث يقوم مجموعة من المتطوعين من الوزارة والجمعيات الأهلية بعمل 4 ملايين زيارة لـ'طرق الأبواب' و5 آلاف ندوة توعوية، بهدف رفع وعى السيدات بمفهوم "الأسرة الصغيرة" والمباعدة بين الولادات، للحد من الإنجاب والعمل على زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة.
وأكدت علي نشر 129 لافتة طرق بالعشر محافظات المستهدفة علاوة على إنتاج 60 حلقة قصيرة تحت اسم "دقيقة أسرية" على إذاعة القرآن الكريم والإذاعات الإقليمية المختلفة.
اصطحبت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، عددا من السفراء الأفارقة فى زيارة لمدينة أبو سمبل، فى إطار الجولة التى تنظمها وزارة السياحة احتفالا بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبده بأبو سمبل، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى وزير الآثار والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، والسيد طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ، والسيد ماجد أبو الخير وكيل اللجنة.
ويضم الوفد ٢٢ من السفراء والدبلوماسيين الأفارقة وعائلاتهم أبرزهم سفراء الكاميرون الذى يعد عميد السفراء الأفارقة، وغانا وغينيا ومالى وكوت ديفوار، وغيرهم من سفراء الدول الإفريقية.
يأتي ذلك فى ضوء حرص وزارة السياحة على الاستفادة من الأحداث والفعاليات المختلفة للترويح لمصر سياحيا وإلقاء الضوء على الإمكانيات السياحية التى تتمتع بها كل مدينة سياحية على حدا Branding by destnation ، حيث تعتبر هذه الاحتفالية هى أول حدث أفريقى يتم تنظيمه هذا العام ، تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى عام 2019، واستضافتها لكأس الأمم الإفريقية يونيو المقبل.
وقامت الدكتورة رانيا المشاط خلال استقبالها للوفد الإفريقي فى مطار القاهرة بالترحيب بهم، وحرصوا على التقاط صورة تذكارية.
ومن جانبهم أعرب السفراء الأفارقة عن سعادتهم بدعوة وزارة السياحة لهم للمشاركة في هذا الحدث، مؤكدين على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات التى تحمل دلالات ورسائل كبيرة للعالم وتعكس دور مصر الريادى داخل القارة السمراء خاصة مع رئاستها للاتحاد الإفريقي.
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