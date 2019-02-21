أخبار مصر | منسق "2كفاية": يتم إقناع السيدات من خلال حملات طرق الأبواب للحث على تنظيم الأسرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منسق "2كفاية": يتم إقناع السيدات من خلال حملات طرق الأبواب للحث على تنظيم الأسرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة راندا فارس منسق برامج السكان والتطوع بوزارة التضامن الاجتماعي، ومنسق برنامج "2 كفاية"، أن برنامج 2كفاية يستهدف 1,148,861 سيدة مستفيدة من برنامج تكافُل في المرحلة العمرية من 18 إلى 49 عاماً ولديها 3 أطفال أو أقل، وسيتم تقديم خدمات تنظيم الأسرة لهن بالمجان فى الوحدات الصحية والعيادات التى تم تطويرها من قبَل وزارة التضامن والتابعة للجمعيات الأهلية.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه يتم إقناع السيدات من خلال حملات "طرق الأبواب" للحث على تنظيم الأسرة، حيث يقوم مجموعة من المتطوعين من الوزارة والجمعيات الأهلية بعمل 4 ملايين زيارة لـ'طرق الأبواب' و5 آلاف ندوة توعوية، بهدف رفع وعى السيدات بمفهوم "الأسرة الصغيرة" والمباعدة بين الولادات، للحد من الإنجاب والعمل على زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة.

وأكدت علي نشر 129 لافتة طرق بالعشر محافظات المستهدفة علاوة على إنتاج 60 حلقة قصيرة تحت اسم "دقيقة أسرية" على إذاعة القرآن الكريم والإذاعات الإقليمية المختلفة.