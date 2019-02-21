شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر ووزير السياحة الصربي يناقشان فتح خطوط طيران جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد محافظ البحر الأحمر، أحمد عبدالله، الخميس، اجتماعًا مع وزير السياحة ومديرة منظمة السياحة الصربية على هامش فعاليات مؤتمر السياحة الدولي ببلجراد، لمناقشة فتح خطوط طيران جديدة للمحافظة مباشرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وبحث محافظ البحر الأحمر سبل زيادة أعداد السائحين الصرب، وزيادة التبادل السياحي بين مصر وصربيا في الفترة المقبلة، وتعزيز التعاون بين البلدين بالعمل على زيادة الرحلات للمحافظة ومضاعفة السائحين.

وأكد وزير السياحة الصربي أنه سيتم العمل على المناقشات التي تناولها مع محافظ البحر الأحمر، لافتًا إلى ترحيبه الشديد بزيادة التعاون السياحي بين البلدين، خاصة البحر الأحمر، لافتًا إلى ما رآه خلال جناح المحافظة بالمعرض الذي يشير إلى مدى إمكانيات ومقومات المحافظ السياحية.