شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء فعاليات حملة القضاء على الطفيليات المعوية بتطعيم 962 ألف تلميذ بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت، الخميس، فعاليات الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية بتطعيم تلاميذ المرحلة الابتدائية بمحافظة الشرقية والتي بدأت في ١٢ فبراير الجاري واستمرت لمدة 10 أيام، بواقع 8 أيام عمل تحت رعاية الدكتور هشام مسعود، وكيل الوزارة.

وتم تطعيم 962970 تلميذا بمدارس الريف والحضر (عام، أزهر، خاص) بالمحافظة خلال فترة الحملة، وتم ذلك بإشراف الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالشرقية، برئاسة الدكتور محمد حامد أبوزيد، مدير عام الإدارة، بمشاركة ٦٥٢ فريقا طبيا مقسما إلى ٥١٠ فرق بالريف، و١٤٢ فريقا بالحضر، وتم إعطاء التلاميذ قرصا واحدا من عقار ميبدنازول.

تم تنفيذ هذه الحملة بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية للقضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ المدارس على مستوى الجمهورية.