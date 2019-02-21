شكرا لقرائتكم خبر عن هبة عوف: الجنة محرمة على الإرهابيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتورة، هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة القاهرة، إن دماء شهداء الوطن ليست هينة عند الله، وجزاء قتل النفس عظيم عند الله، مستشهدة بقول الله تعالى: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ».

وتابعت عوف، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس، أن غزوات الرسول كانت دفاعا عن الإسلام وليس هجوما، فكان النبى يوصى أصحابه بعدم قتل الأطفال أو النساء أو قطع الشجرة، مشيرة إلى أن من يقوم بتفجير نفسه فالجنة محرمة عليه، لنص الحديث القدسي: «بادرني عبدي بنفسه، فحرّمت عليه الجنة».