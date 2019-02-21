شكرا لقرائتكم خبر عن «شوقي»: أحدثنا ثورة في التعليم خلال 10 أشهر.. والدول المجاورة تراقب التجربة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إننا أحدثنا ثورة في التعليم خلال 10 شهور فقط، وما حدث سواء في التعليم الأساسى أو الثانوى العام معجزة بجميع المقاييس، وخلال 4 شهور فقط تمكنت الوزارة من تدريب 250 ألف معلم على نظام التعليم الجديد، وما نفعله الآن نسبق به دول كثيرة جدا وبهذا النظام سنكون ضمن أول 5 دول طبقت التكنولوجيا في التعليم.

جاء ذلك، الخميس، خلال زيارة الوزير لمحافظة سوهاج، ومشاركته والمحافظ، الدكتور أحمد الأنصاري، في ندوة «الشباب وبناء الدولة واستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030»، والتي عقدت بقاعة مؤتمرات ديوان عام المحافظة.

وأكد «شوقى» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعي تماما نظام التعليم الجديد ومهتم به وحريص على نجاحه، لأنه معجب بتجارب التعليم في الدول المتقدمة التي زارها متابعا أن ما كنا نفعله في أنظمة التعليم السابقة يعد جريمة في حق الطلاب، لأننا نخرج شبابا غير قادر على قيادة المستقبل، شبابا يخدم طموحات أهله ولا يخدم طموحات بلده، مطالبا أولياء الأمور بعدم الضغط على أبنائهم ليلتحقوا بكليات لا يرغبونها لأنهم في النهاية لن يفيدوا الدولة بشيء، ولن يستطيعوا مواجهة متطلبات الحياة.

وأكد وزير التعليم أن نظام التعليم الجديد يحتاج إلى مدرس بفكر مختلف وتحمل مسؤولية من الجميع، ولن تستطيع الوزارة أن تنجح بمفردها لأن المشروع ليس مشروع وزير أو نظام ولكنْ مشروع مجتمعى، وأمامه 15 سنة حتى تظهر نتائجه بعد تخرج الدفعة التي بدأ تطبيق النظام عليها في مرحلة رياض الأطفال، حيث نقدم تعليما لبناء الشخصية، وإعداد طالب يعرف كيف يذاكر ويحلل الأمور، وكيف يأخذ القرار، لافتا إلى أن الامتحانات في النظام الجديد ستكون بها أسئلة لا علاقة لها بالحفظ، ولا الإجابات النموذجية، والطلاب فرحون بهذا النظام لأنهم سيتحررون من أنظمة الحفظ والتلقين.

وتابع شوقى: «الدول المحيطة بنا ومنها الأردن والإمارات تتابع ما نفعله في نظام التعليم الجديد، وعندما نخرج بهذه التجربة ونتقنها سنعمل على تطبيقها في الدول المجاورة، وبعد امتحان الطلاب وقياس مهاراتهم من الممكن أن نتقدم 50 مركزا للأمام.