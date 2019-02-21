شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر»: طلاب شعبتي علمي علوم ورياضة يعترضون على جدول الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن أولياء أمور وطلاب شعبة العلمي علوم اعترضوا على الجدول المقترح، حيث وضع يومي راحة فقط قبل أداء امتحان مادتي الأحياء والفيزياء، بينما وضع أربعة أيام راحة قبل امتحان مادة الجيولوجيا.

وأشارت إلى أن هناك ترحيبا بين أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة بالقسم الأدبي بالجدول المقترح، واصفينه بـ«المعقول».

وفي المقابل، قال طلاب وأولياء أمور شعبتي علمي علوم ورياضة إن الجدول المقترح لامتحان مادتي الكيمياء والفيزياء ظلم طلاب العلمي، خاصة أنه لا يوجد وقت كاف لمراجعة الامتحان، معترضين على وضع المواد الثقيلة في آخر الجدول، موضحين أن ذلك سيجعل الطالب يفقد تركيزه وينسى كل المنهج الذي ذاكره، ومقترحين وضع الفيزياء في بداية الامتحانات مع وضع توقيت كافٍ قبل كل مادة خاصة المواد الصعبة.