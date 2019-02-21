شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ شمال سيناء يلتقي نقيب عام تمريض مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض بمصر، ومدير الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، وذلك في مكتبه بديوان عام المحافظة.

وأكد نائب المحافظ أن القطاع الصحي بشمال سيناء يشهد طفرة كبيرة وأن الدولة لا تدخر جهدا في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير هذا القطاع المهم.

ووجه نائب المحافظ الشكر لهيئة التمريض في مختلف المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية بشمال سيناء على الجهود المبذولة في ظل الظروف التي تشهدها المحافظة،

حضر اللقاء كل من عبده رفعت، وكيل أول النقابة العامة، وصبحية مصباح، مدير إدارة التمريض بمديرية الصحة بشمال سيناء، وإسلام إسماعيل سلام، نقيب تمريض شمال سيناء.