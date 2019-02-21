شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يبحث التعاون مع هيئة الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، اجتماعًا لبحث سبل التعاون مع شركة حلوان للآلات والمعدات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، ودراسة إنشاء مشروعات تنموية على أرض المحافظة.

بدأ الاجتماع بعرض نماذج لمشروعات تنموية للشركة، مثل توريد وتركيب المجازر الآلية والنصف آلية للدواجن والعجول في مختلف المحافظات، ومشروعات توليد الطاقة الشمسية.

ناقش الاجتماع سبل التعاون بين مديرية الصحة والشركة لإنشاء مفارم نفايات طبية ورفع كفاءة وتطوير بعض المستشفيات، إضافة إلى أعمال صيانة المصاعد الكهربائية.