شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تنظم احتفالية بمناسبة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اصطحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، الخميس، عددا من السفراء الأفارقة في زيارة لمدينة أبوسمبل، في إطار الجولة التي تنظمها وزارة السياحة احتفالا بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبد أبوسمبل، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، وطارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، وماجد أبوالخير، وكيل اللجنة.

ويضم الوفد ٢٢ من السفراء والدبلوماسيين الأفارقة وعائلاتهم، أبرزهم سفير الكاميرون الذي يعد عميد السفراء الأفارقة، وسفراء غانا وغينيا ومالى وكوت ديفوار، وغيرهم من سفراء الدول الأفريقية.

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة السياحة على الاستفادة من الأحداث والفعاليات المختلفة للترويج لمصر سياحيا وإلقاء الضوء على الإمكانيات السياحية التي تتمتع بها كل مدينة سياحية على حدة Branding by destnation، حيث تعتبر هذه الاحتفالية هي أول حدث أفريقى يتم تنظيمه هذا العام، تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى عام 2019، واستضافتها لكأس الأمم الأفريقية يونيو المقبل.

وقامت الدكتورة رانيا المشاط، خلال استقبالها للوفد الأفريقي في مطار القاهرة بالترحيب بهم، وحرصوا على التقاط صورة تذكارية.

من جانبهم، أعرب السفراء الأفارقة عن سعادتهم بدعوة وزارة السياحة لهم للمشاركة في هذا الحدث، مؤكدين أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تحمل دلالات ورسائل كبيرة للعالم وتعكس دور مصر الريادى داخل القارة السمراء خاصة مع رئاستها للاتحاد الأفريقي.

ومن المقرر أن يقوم الوفد بزيارة إلى معبد أبو سمبل في جولة تنظمها وزارة الآثار، ويشارك أعضاء الوفد خلالها في مهرجان فلكلورى تنظمه وزارة الثقافة أمام المعبد.