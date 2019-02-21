شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يطالب بوقف قرار لمحافظ الإسكندرية: «يهدد بتشريد 2000 عامل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب تقرير تلقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل العاجل لوقف إجراءات تنفيذ قرار محافظ الإسكندرية بهدم إحدى القلاع الصناعية المملوكة للدولة لتوسيع شارع 38 في منطقة سموحة.

كشف الكيميائي عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للكيماويات، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، في تقريره، أن تنفيذ قرار المحافظة سيقضي تمامًا على إنتاج صناعة الكاوتشوك، ويؤدى إلى تشريد نحو ألفي عامل وفني.

تساءل التقرير: «لماذا الإصرار على تنفيذ قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم 423 لسنة 2017 في هذا التوقيت الذي بدأت فيه الشركة تنفيذ اتفاقية مع إحدى الشركات العالمية لإنشاء مصنع حديث يغطي احتياجات مصر وأفريقيا والشرق الأوسط من الكاوتشوك، ما يتعارض مع توجهات القيادة السياسية في هذا الشأن».