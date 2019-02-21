شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ قبلة الحالمين.. مدينة السلام تستضيف أهم مؤتمرات العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت شرم الشيخ قبلة للحالمين على مستوى العالم، بعد أن اختارتها منظمة اليونسكو ضمن أهم 5 مدن سلام، وأصبحت تستضيف أكثر المؤتمرات تأثيرًا. خلال الفيديو التالى يبرز "دوت مصر" رحلة مدينة شرم الشيخ حتى وصلت إلى العالمية...

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