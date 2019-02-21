شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: المنطقة العربية الشريك الأول لأوروبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد مدينة شرم الشيخ حاليًا لاستضافة القمة العربية - الأوروبية ستعقد يومي الأحد والاثنين المقبلين (24 و25 فبراير الجاري)، في شرم الشيخ برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك.
وتتلخص أهمية تلك القمة فى تصريحات سابقة للرئيس السيسي قال فيها، إن الجوار العربى الأوروبى جوار تاريخى، والمنطقة العربية هى الشريك الأول لأوروبا".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسي: المنطقة العربية الشريك الأول لأوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.