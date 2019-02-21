شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: المنطقة العربية الشريك الأول لأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد مدينة شرم الشيخ حاليًا لاستضافة القمة العربية - الأوروبية ستعقد يومي الأحد والاثنين المقبلين (24 و25 فبراير الجاري)، في شرم الشيخ برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك.

وتتلخص أهمية تلك القمة فى تصريحات سابقة للرئيس السيسي قال فيها، إن الجوار العربى الأوروبى جوار تاريخى، والمنطقة العربية هى الشريك الأول لأوروبا".