شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تتعاقد على شراء 46 الف طن زيت طعام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ، أنه فى إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت، قامت الهيئة بالتعاقد على كمية 46500 طن زيت خام صب منها كمية 30 ألف طن زيت عباد خام مستورد و كمية 16500 طن زيت صويا خام محلي بالجنيه ، وأن الكميات المتعاقد عليها ستصل فى الفترة من 5 إلى 20 ابريل المقبل .
ووجه الدكتور على المصيلحى ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، باستمرار تأمين احتياجات البلاد من السلع الاساسية وكذلك طرح المنتجات فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أول بأول .
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