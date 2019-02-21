"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 46,5 ألف طن زيت خام صب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين، على شراء كمية 46500 طن زيت خام صب، حيث تصل خلال الفترة من 5 إلى 20 أبريل 2019.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الخميس، بأن التعاقد يأتي في إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت.

وذكرت أن الكمية المتعاقد عليها تُقسم إلى: 30 ألف طن زيت عباد خام مستورد، و16500 طن زيت صويا خام محلي بالجنيه.