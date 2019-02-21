انطلاق الجولة الثانية من مسابقة اللغة العربية الفصحى.. 13 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أعلن الدكتور غازي البنواني رئيس لجنة تحكيم مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى ومستشار اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم، أن الجولة الثانية من فعاليات المسابقة، التي تنظمها الجامعة العربية ووزارة التربية والتعليم في مصر، ستعقد يوم 13 مارس المقبل على مستوى الوطن العربي، وذلك بمشاركة وفود من الدول العربية.

وقال البنواني، في تصريح اليوم الخميس، إن فعاليات الجولة الأولى من مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو لعام 2019 ، عقدت أمس الأربعاء على المستوى التحريري في مدينة مبارك التعليمية بمدينة 6 أكتوبر بين طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بين المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك لتعميق دراسة النحو العربي بين طلاب التعليم العام الإعدادي والثانوي، وعلى مستوى الأداء الشفوي والإلقاء الشعري للقصائد المختلفة لشعراء من مصر والوطن العربي، مشيرا إلى أن النتائج ستعلن خلال الأسبوع المقبل على مستوى الجمهورية.

وبدوره ، أكد الدكتور علي سعد عضو لجنة التحكيم للمسابقة وأستاذ المناهج وتعليم اللغة العربية بجامعة بنها، أن الجامعة العربية تولي اهتمامًا كبيرًا باللغة العربية الفصحى، باعتبارها لغة التراث ورمز الهوية العربية وكيانها القومي.

وقال الدكتور سعد "إنه من المقرر أن تعقد احتفالية خاصة بإعلان وتكريم الطلاب الفائزين من مصر والوفود العربية، خلال مارس المقبل بمقر جامعة الدول العربية بحضور ممثلي الدول العربية وسفرائها".

وأضاف أن مجال هذه الفعاليات الثقافية يعد محاكاة لفعاليات "سوق عكاظ" و"سوق دمشق"، يتبارى فيه طلابنا مع زملائهم بمصر ومن ثم يتسابقون على مستوى الوطن العربي تحت مظلة الجامعة العربية؛ لتنمية استخدام وانتشار اللغة العربية بين أبنائها من المحيط إلى الخليج.