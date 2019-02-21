وزيرا السياحة والآثار يشاركان في احتفالية تعامد الشمس على أبوسمبل.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

يشارك وزيرا السياحة والآثار، غدًا الجمعة، في احتفالية تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبوسمبل بأسوان، بحضور 38 وفدًا دبلوماسيًا.

ووصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، إلى مدينة أسوان، للمشاركة في الحفل.

وقالت المشاط إن تلك الأحداث تعكس الصورة الإيجابية عن مصر ومقاصدها السياحية خصوصا مع وجود سفراء من البلاد الأفريقية والأجنبية.

وتتجه أنظار العالم، صباح غد الجمعة، إلى معبد الملك رمسيس الثاني "المعبد الكبير" بمدينة أبوسمبل السياحية، جنوبي محافظة أسوان، لمتابعة الظاهرة الفلكية الفريدة لتعامد أشعة الشمس داخل قدس الأقداس بالمعبد.

وتحدث ظاهرة تعامد الشمس في أبو سمبل يوم 22 من شهري أكتوبر وفبراير من كل عام.

ويشير غالبية الأثريين إلى أنها ترتبط بفصلى الزراعة والحصاد عند المصري القديم، ويوم 22 فبراير، هو اليوم الذي يتواكب مع اليوم الأول من فصل الحصاد طبقًا للسنة الفلكية المصرية القديمة.