"أمهات مصر": طلاب علمي "مظلومين" في جدول امتحانات الثانوية المقترح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

تفاعل عدد من طلاب وأولياء أمور الصف الثالث الثانوي، على صفحة "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم"، حول مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019.

وقالت عبير أحمد، مؤسسة الصفحة، إن أولياء أمور وطلاب شعبتي العلوم اعترضوا على الجدول المقترح، بسبب قلة عدد الأيام الفاصلة بين الامتحانات خاصة في المواد التي يعتبرها الطلاب صعبة، مؤكدين أن الجدول "ظلمهم".

وأجمع طلاب شعبة العلوم، على أن الجدول ترك يومين راحة فقط قبل مادتي الفيزياء والأحياء، بينما وضع 4 أيام قبل امتحان مادة الجيولوجيا.

بينما أوضح طلاب شعبة علوم الرياضيات، أن الجدول المقترح لم يترك وقتًا كافيًا لمراجعة مادتي الكيمياء والفيزياء، معترضين على وضع المواد الصعبة في نهاية الجدول، مقترحين نقل مادة الفيزياء إلى الأيام الأولى للامتحانات، مع تخصيص وقت كافي قبل كل مادة.

أما طلاب الشعبة الأدبية، أكدوا أن الجدول المقترح "معقول".

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، من وضع التصور المقترح لجدول امتحانات الثانوية العامة للعادم الدراسي 2018/2019، وإتاحته على موقع الوزارة لتلقي أراء ومقترحات الطلاب بشأنه.

وقالت الوزارة، إنه جرى إتاحة الجدول المقترح على موقع الوزارة لتلقي الآراء والمقترحات؛ تمهيدًا لمناقشته مع المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر، بحضور رئيس المجلس الأعلى للآباء والأمناء والمعلمين ونائبه، دون المساس بموعد بداية الامتحان أو نهايته وفقًا لما حددته الوزارة سابقًا، وكذلك موعد انعقاد امتحانات مواد التربية الدينية، والتربية الوطنية، واللغة الأجنبية الثانية؛ وذلك لارتباطها بامتحانات الشهادات الثانوية الدولية الأخرى.

وأعلنت الوزارة أن آخر موعد لتلقي المقترحات يوم الأربعاء الموافق 27/2/2019، تمهيدًا لعرض جدول الامتحان في صورته النهائية، على الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لاعتماده وإعلانه.

وجدير بالذكر أن امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة تبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9/6/2019، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 1/7/2019.