رئيس الوزراء يشدّد على الإسراع في معدلات تنفيذ مشروع مدينة الجلود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الخميس؛ لمتابعة الموقف التنفيذيّ بالمرحلتين الأولى والثانية لمشروع مدينة الجلود بالروبيكي، وذلك بحضور وزراء: المالية، والتجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة.

ووجه رئيس الوزراء- خلال الاجتماع- بالإعداد لطرح قطع الأراضي اللازمة لإقامة مصانع عليها، بعد تسعيرها بشكل مناسب، والانتهاء من توصيل المرافق لها، كما كلّف بالإسراع في معدلات التنفيذ وفق الجداول الزمنية المعروضة، وسرعة إنهاء إجراءات توريد وتركيب عدّادات المياه والكهرباء مُسبقة الدفع للمصانع التي بدأ تشغيلها.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه تم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى الانتهاء في ديسمبر الماضي من تنفيذ أعمال الجزء الثاني من المرحلة الأولى لمحطة معالجة الصرف الصناعيّ، والتي بدأت في 15 أبريل 2017.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المشروع، أوضح المتحدث الرسميّ أنه جارٍ حاليا التنسيق لباقي أعمال المنشآت، والتي تتضمن مصنع الكيماويات وصناعات جلدية ووحدات المدابغ التكميلية، إضافة إلى العمل على رفع كفاءة محطة الصرف الصحيّ وأعمال الصيانة والتشغيل في المرحلة المستقبلية.

جدير بالذكر أن مساحة المرحلة الأولى والتوسعات في مشروع مدينة الجلود تبلغ مساحتها 176 فدانا، بينما تبلغ مساحة المرحلة الثانية 109 أفدنة، في حين تبلغ مساحة المرحلة الثالثة 221 فدانا.