من المنصورة لكرداسة.. رحلة سقوط عصابة سرقة السيارات بالجيزة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"كنا بنقف جنب العربية ونكسر الباب وندورها" حيلة شيطانية لجأ إليها 3 عاطلين لسرقة السيارات ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبلغ مالي بمركز كرداسة في محافظة الجيزة.

وقال المتهم "شبل.ع" إن متهمته كانت تقتصر على التصرف في السيارات عقب سرقتها مؤكدا: "ياسر ومحمد كانوا بيسرقوا العربية من المنصورة ونبيعها في الجيزة".

تحريات المقدم إسلام سمير، رئيس مباحث كرداسة، أكدت أن "ياسر. م"، 31 سنة، و"شبل. ع"، 46 سنة، و"محمد. ع"، 37 سنة، كونوا تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، متخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية قادها المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر والنقيبين محمو ماهر وأحمد حاسنين معاونا المباحث من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة، وبحوزتهم 12 مفتاح سيارة مختلفة الأشكال والأحجام و4 كاسيت سيارة.

أمام اللواء محمد عبد التواب، نائب مدير مباحث الجيزة، اعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامي في مجال سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، وارتكابهم 17 حادث سرقة سيارة.

وبإرشادهم تم ضبط السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها لدى عملائهم، وبعرضها على المجنى عليهم تعرف كلٍ منهم على السيارة خاصته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.