أخبار مصر | سامح عاشور: ودائع نقابة المحامين في البنوك وصلت إلى 600 مليون جنيه (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامح عاشور: ودائع نقابة المحامين في البنوك وصلت إلى 600 مليون جنيه (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، خلال افتتاحه لمعهد المحاماة بالدقهلية وتكريم شيوخ المهنة، إنه لأول مرة في تاريخ النقابة، يكون هناك فائض في ميزانية النقابة السنوية، وكذلك صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.

وكشف أيضا عن أن ودائع النقابة في البنوك وصلت إلى 600 مليون جنيه، كما وصل الحد الأقصى للمعاش، منذ العام الحالي، إلى 2000 جنيه ليكون الأعلى في مصر، مع زيادة سنوية دورية 5%، إضافة لتطبيق معاشات الدفعة الواحدة، وزيادة المعاشات القديمة بنسبة تقترب من 40%، كذلك مضاعفة إسهام النقابة في مشروع العلاج، وكذلك دعم عمليات القلب المفتوح، وزراعة الكلى، والكبد، والنخاع الشوكي، وكذلك مرضى السرطان.

في سياق آخر، كشف "عاشور" عن تكليفه لمجالس النقابات الفرعية بعقد جلسات استماع ومناقشة للتعديلات الدستورية المقترحة، ثم تعلن النقابة العامة عقبها موقف المحامين منها، بناء على تلك الجلسات.

حضر الاحتفالية خالد أبو كريشة، الأمين العام، وأحمد بسيوني، ومجدي سخى، وكيلا النقابة، ويحيى التوني، أمين الصندوق، وأبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد، والأعضاء أدهم العشماوي، وماجد حنا، وإبراهيم عبد الرحيم، وصلاح مقلد، والسيد هاشم، ومصطفى البنان، وماجد عبد اللطيف، وعبد الجواد أحمد، وعادل عفيفي، ومحمد عصمت، وخالد راشد، نقيب المحامين بالمنوفية، وحسن الصادق نقيب المحامين بجنوب الشرقية، وعدد من أعضاء مجالس النقابات الفرعية.