أخبار مصر | التضامن: بدء فعاليات الورشة التدريبية حول آليات القيادة للشباب (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: بدء فعاليات الورشة التدريبية حول آليات القيادة للشباب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت صباح اليوم فعاليات اليوم الأول للورشة التدريبية التى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، حول آليات القيادة والتشبيك للشباب، حيث تستهدف الورشة التى تنظمها الإدارة العامة للأندية الاجتماعية والثقافية بالوزارة تقديم محتوى علمى وفنى متميز لبناء وتدريب الشباب على مهارات التواصل و مفاهيم واليات القيادة والعمل الجماعي.

أكدت سمية الالفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية بوزارة التضامن الإجتماعى، أن الورشة تأتى تفعيلا للبروتوكول الموقع بين الوزارة ومنظمة بلان انترناشيونال ايجيبت لدعم التنسيق والتكامل للأنشطة الشبابية وتعظيم الاستفادة من المبادرات التنموية، حيث تستهدف الورشة التى ستستمر على مدى 3 أيام تأهيل وإكساب المشاركين من الشباب المهارات الأساسية والمتقدمة والخصائص اللازمة لفنون القيادة وفنون إدارة الذات والعمل الجماعى والتي تؤهلهم للنجاح على المستويين الشخصي والمهني، مشيرة إلى أن الوزارة يتبعها 408 نادي اجتماعى وثقافى علي مستوي الجمهورية تهدف إلى تطوير العمل الشبابي المؤسسي وتشجيع وتنمية قدرات المبدعين بمختلف الأنشطة الشبابية ، وتمكين شباب الأندية من التفاعل مع مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية وربطها بقضايا المجتمع.

تتضمن جلسات عمل الورشة التى تعقد بإحدى جمعيات التنمية بالقاهرة، ويشارك بها 20 شاب وفتاة من شباب الأندية الاجتماعية والثقافية بالوزارة ومنظمة بلان التعريف بعدد من المحاور الخاصة بالقيادة: المفهوم وفنون إدارة الذات والمهارات الشخصية والفنية للقيادة والفرق بين القائد والمدير وأنماط القيادة وفنون إدارة الوقت وآليات بناء الثقة بالنفس وإدارة الصراعات، كما يتضمن اليوم الثالث للورشة عرضا لمفهوم التواصل ودائرة التواصل وأنواع الاتصال وآليات التواصل الناجح كذلك مفاهيم التشبيك وأهدافه وسبل تحقيق آلياته وأنواعه، كما ستتضمن فعاليات الورشة أنشطة تفاعلية ومحاكاة نماذج وأنشطة جماعية متنوعة.

وفى سياق متصل وتفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة بلان انترناشيونال ايجبت، نفذت الإدارة العامة للأندية الاجتماعية والثقافية سلسلة من الدورات التدريبية لشباب الأندية عن مهارة المسائلة المجتمعية ومهارات القيادة، وأخرى عن تدريب الشباب على صيانة الكمبيوتر بالإضافة إلى الدورة المنظمة حاليا، والتى من المقرر أن يليها دورة أخرى سيتم تنظيمها بنادى الهلال الأحمر بالجيزة فى الفترة من 26 إلى 28 من فبراير الجارى.