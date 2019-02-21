أخبار مصر | حزب مستقبل وطن ينظم جلسة صلح وإنهاء خصومة ثأرية بالجيزة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب مستقبل وطن ينظم جلسة صلح وإنهاء خصومة ثأرية بالجيزة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تبنى حزب مستقبل وطن، اليوم الخميس، من خلال النائب علاء عابد "نائب رئيس الحزب" عقد جلسة صلح لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي "نوارة ونجم" ، وذلك بمركز الصف بمشاركة وحضور 2500 شخص وبمشاركة النائب أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب وبعض القيادات في حزب مستقبل وطن.
ونجحت جلسة الصلح في إنهاء خصومة استمرت عدة سنوات بين عائلتي أبو نجم وأبو نوارة بالاخصاص مركز الصف بالجيزة، وتمت مراسم تقديم الكفن من عائلة أبو نوارة إلى عائلة أبو نجم.
وعقدت جلسة الصلح في ديوان عائلة عابد بعرب الحصار القبلية برعاية النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، وبحضور النائب أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن وقيادات الحزب وأعضاء مجلس النواب في جو ساده الارتياح والاحترام المتبادل بين أطراف العائلتين وجميع الحضور.
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