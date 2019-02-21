أخبار مصر | هيثم طوالة: نجحنا في عقد جلسة صلح وإنهاء خصومة ثأرية بالجيزة (صور)

كشفت جبهة شباب الصحفيين، عن أن حزب مستقبل وطن نجح في عقد جلسة صلح وإنهاء خصومة استمرت عدة سنوات بين عائلتي أبو نجم وأبو نوارة بالاخصاص مركز الصف بالجيزة، ومراسم تقديم الكفن من عائلة أبو نوارة إلى عائلة أبو نجم.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان اليوم الخميس، إن جلسة الصلح عقدت في ديوان عائلة عابد بعرب الحصار القبلية برعاية النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب وبحضور النائب أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن وقيادات الحزب وأعضاء مجلس النواب في جو سادة الارتياح والاحترام المتبادل بين أطراف العائلتين وجميع الحضور.

وأضاف طوالة إن حزب مستقبل وطن أصبح رقم 1 في الشارع المصري بفضل مبادرات قياداته في المشاركة المجتمعية وحل مشاكل المواطنين ونبذ كل أنواع الخلافات حفاظا على حياة المواطن ولم شمل الأسر وتوحيد صفوف العائلات في كل ربوع مصرنا الغالية.