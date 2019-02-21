أخبار مصر | حزب مستقبل وطن ينظم فعالية لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بالبحيرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب مستقبل وطن ينظم فعالية لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بالبحيرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، بمحافظة البحيرة، فعالية توفير اللحوم البلدي للمواطنين بأسعار مخفضة، في مركز رشيد بالبحيرة، وذلك لخدمتهم وتخفيف الأعباء عليهم.

وقالت أمانة الحزب بمحافظة البحيرة، أن مركز رشيد شهد تزاحم كبير بين الأهالى على شراء اللحوم البلدي المخفضة بسعر 95 جنية للكيلو التي وفرتها أمانة حزب مستقبل وطن بالمركز، كما تزاحمت المواطنين بمنطقة الموقف القديم علي بيع اللحوم البلدي التي نظمتها أمانة المركز بقيادة سامح شاور أمين الحزب بالمركز بحضور أعضاء الأمانة.

ويأتى ذلك فى إطار المشاركة المجتمعية لحزب مستقبل وطن وفى إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب لتوفير احتياجات المواطنين.