أخبار مصر | مستقبل وطن يوفر 10 سيارات متحركة للسلع الغذائية المخفضة بكفر الشيخ (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل وطن يوفر 10 سيارات متحركة للسلع الغذائية المخفضة بكفر الشيخ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، بمحافظة كفر الشيخ، عدة قوافل للسلع الغذائية التى تباع بأسعار مخفضة بعدد من قرى محافظة كفر الشيخ فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حياة كريمة لشعب عظيم، التى يساندها الحزب فى جميع محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور ياسر شحاتة، أمين العمل الجماهيرى بالحزب بكفر الشيخ، إنه تم توفير 10 سيارات متحركة للسلع الغذائية المخفضة بقرى صندلا وإسحاقة مركز كفر الشيخ وعزبة نيل ببيلا شملت جميع السلع التموينية الأساسية والأسماك واللحوم المجمدة بأسعار مخفضة وشهدت إقبالا كبيرا من المواطنين.

من ناحية أخرى، أعرب الأهالى عن سعادتهم البالغة باستمرار قوافل السلع المخفضة التى تسهم إلى حد كبير فى خفض الأسعار بالمحلات التجارية والأسواق.

ويأتى ذلك فى إطار المشاركة المجتمعية لحزب مستقبل وطن وفى إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب لتوفير احتياجات المواطنين.