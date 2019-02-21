أخبار مصر | ننشر تفاصيل لقاء وزير التنمية المحلية مع محافظ الفيوم لبحث منظومة المخلفات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تفاصيل لقاء وزير التنمية المحلية مع محافظ الفيوم لبحث منظومة المخلفات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لقاء مع اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، حيث ناقش مستجدات منظومة جمع وتدوير المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة، بالإضافة إلي مراجعة كافة تفاصيل الخطة التنفيذية للمنظومة خاصة عمليات الجمع من خلال الإدارة المحلية والجمعيات فى القرى والمناطق المختلفة ودراسة الاحتياجات فيما يخص عملية تدوير المخلفات ومنظومة الدفن الصحي الآمن.

كما تم استعراض الاحتياجات المالية اللازمة لخلق منظومة مستدامة للمخلفات الصلبة علي أرض المحافظة وتوفير مساحات من الأراضى لإقامة عدد من المدافن الصحية الآمنة ومصانع لتدوير المخلفات، بالإضافة إلى الموارد المالية التى يمكن للمحافظة المشاركة بها فى المنظومة وتحسين الدخل المالى للمحافظة من عقود الجمعيات ومراجعة المبالغ المالية التى يتم تحصيلها من المواطنين فيما يخص المخلفات.

وشدد الوزير "شعراوي" على أهمية انضباط عملية الجمع السكني فى نجاح منظومة المخلفات ورفع مستوى كفاءة الجمع فى المدن والمراكز لتحسين مستوى النظافة فى شوارع المحافظة.

وأكد "شعراوي" أنه سيتم دراسة توفير برامج تدريبية للعاملين بمنظومة المخلفات بالمحافظة مع أهمية توفير المحافظة للحافز المادى والمعنوي للعاملين لأداء المهام بالصورة المطلوبة، مشيرًا إلى أهمية دور الجمعيات الأهلية ورفع كفاءة عملها فى المنظومة لأداء دورها بالصورة الجيدة.