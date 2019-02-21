أخبار مصر | وزير التنمية المحلية يستعرض مستجدات منظومة النظافة مع محافظ البحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية يستعرض مستجدات منظومة النظافة مع محافظ البحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، سلسلة من اللقاءات مع كل من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة واللواء عصام سعد محافظ الفيوم والدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، وذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها الوزير مع كافة المحافظين لاستعراض آخر مستجدات منظومة النظافة والمخلفات الصلبة بكل محافظة، تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع وزراء التنمية المحلية والدولة للإنتاج الحربى والبيئة لاستعراض نتائج زيارة الوفد الوزارى إلى ألمانيا والخاصة بمنظومة النظافة.

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه يسعى من خلال تلك اللقاءات الوصول إلي خطة تنفيذية وتصور نهائى لمنظومة المخلفات بكل المحافظات لعرض خطة عمل قابلة للتنفيذ على السيد رئيس الجمهورية.

وخلال لقاء الوزير مع محافظ البحيرة تم استعراض الموقف التنفيذى فيما يخص منظومة النظافة والجمع السكنى للقمامة ودور الجمعيات الأهلية العاملة بالمنظومة خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى إجراءات المحافظة لجذب شركات من القطاع الخاص فى مجال تدوير المخلفات الصلبة ومراجعة الخطط التنفيذية الحالية لتحسين مستوي النظافة في شوارع المراكز والأحياء والمدن والقري من خلال المحليات والجمعيات الأهلية ومتعهدى الخدمة.

وأشار شعراوي إلى أهمية تكامل كافة عناصر التشغيل للمنظومة والبنية التحتية والفرص الاستثمارية علي أرض المحافظة للوصول إلي منظومة ناجحة وفعالة ومستدامة لإدارة المخلفات، لافتًا إلي ضرورة إدخال القطاع غير الرسمى فى المنظومة والإستفادة من كافة الفرص لتحسين دخل المحافظة من الموارد المالية وإلغاء عقود الشركات ومتعهدي الخدمة غير الملتزمين.

كما استعرض وزير التنمية المحلية، مع المحافظ الجهود التى قامت بها المحافظة لتأهيل ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات والمعدات والألات المستخدمة في المنظومة بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلي احتياجات المحافظة فيما يخص البنية التحتية والمدافن الصحية والمحطات الوسيطة والمناولة والمحطات المتحركة ومحطات الفرز.

وأشار اللواء هشام آمنه إلى أن المحافظة تعمل وفق خطة حاليًا لغلق كافة المقالب العشوائية، ويتم رفع كميات كبيرة من المخلفات الصلبة يوميًا من مدن ومراكز المحافظة.

وأضاف اللواء هشام آمنه أنه تم تشكيل وحدة تدخل سريع تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمود شعراوي للتعامل السريع مع مشكلة القمامة والمخلفات بالمحافظة بالإضافة إلى توفير خطوط واتساب لتلقى شكاوى المواطنين فيما يخص القمامة.