مصر | بلاغ للنائب العام ضد ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ للنائب العام ضد ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام ضد ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأوضح صبري في بلاغه أن تعليق ناصر أمين على أحكام القضاء النهائية التي صدرت بإعدام تسعة مجرمين إرهابين خططوا ونفذوا جريمة إرهابية اغتالوا من خلالها الشهيد المرحوم النائب العام هشام بركات.

وقال "صبري": "خرج ناصر بـ(تويتة) يدافع عن الإرهابيين القتلة ومن نفذ فيه حكم الإعدام يوم الأربعاء الموافق ٢١ فبراير ٢٠١٩ ليقول: الإعدام عقوبة قاسية ولا إنسانية يجب أن يتم العمل على إلغاءها ووقف العمل به مصر فورًا".

وأضاف "صبري" أن الإعلامي أحمد موسى، طالب بتشكيل مجلس قومي لحقوق الإنسان، ويجب أن يكون مكون من شخصيات وطنية، مضيفًا أن ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أعلن مدافعته عن الإرهابيين ومن نفذ فيه حكم الإعدام.

واختتم البلاغ بقوله إن ما كتبه المدعو ناصر أمين يشكل أركان جريمة الخيانة للوطن والاستقواء واستدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري بخلاف ارتكابه جريمه التدخل في أعمال القضاء والتعليق والهجوم والتشكيك في أحكامه.

والتمس "صبري" بهذا البلاغ إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد به والجرم الذي اقترفه المبلغ ضده وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة، كما قدم المستندات المؤيدة لبلاغه.