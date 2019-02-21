انت الان تتابع السيسي: لا يستطيع أحد التدخل في عمل القضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، النواب العموم المشاركين في المؤتمر الأول لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العمو الأفارقة، بحضور النائب العام المستشار نبيل صادق. وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن ترحيبه بنواب عموم الدول المشاركين فى المؤتمر وأعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية نواب عموم إفريقيا، مؤكدا دعم الدولة النيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية في مصر، باعتبار أن سيادة القانون هى أساس الحكم.
وأشار الرئيس السيسي، إلى أهمية العدل باعتباره أسمى القيم الإنسانية وأساس استقرار المجتمعات، مؤكدا أنه لا يستطيع أحد أن يتدخل فى عمل القضاء واستقلاله، وأن الدولة تعمل على ترسيخ هذا المبدأ من خلال الممارسات. وأكد الرئيس أهمية المؤتمر الذى تنظمه النيابة العامة المصرية بشأن سبل تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة
وأشار الرئيس السيسي، إلى أهمية العدل باعتباره أسمى القيم الإنسانية وأساس استقرار المجتمعات، مؤكدا أنه لا يستطيع أحد أن يتدخل فى عمل القضاء واستقلاله، وأن الدولة تعمل على ترسيخ هذا المبدأ من خلال الممارسات.
وأكد الرئيس أهمية المؤتمر الذى تنظمه النيابة العامة المصرية بشأن سبل تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، باعتبار هذين الموضوعين من أهم التحديات التى تواجه العالم فى الوقت الحالى، خصوصا مع الأزمات المتعددة التى تشهدها الساحتان الدولية والإقليمية، وما للإرهاب من دور رئيس فى إشعالها، فضلا عن أثر غسيل الأموال فى استنزاف الاقتصاد الوطنى والإضرار بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول والشعوب.
اقرأ أيضا: السيسي لرئيس «كاف»: جاهزون لإنجاز أمم إفريقيا 2019
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: لا يستطيع أحد التدخل في عمل القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.