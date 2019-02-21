الدكة النوبية.. قرية انتهى خيرها وتنتظر حلول الدولة

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قرية الدكة بأسوان تعاني من فقر الخدمات.. وكانت أشهر القرى الزراعية المطلة على النيل.. واختيرت من ضمن مبادرة الـ100 قرية الأكثر احتياجا في مصر

على ذكريات القرن الماضي، تعيش قرية الدكة بأسوان، وهى إحدى القرى النوبية التى تم تهجيرها خلال الستينات ضمن 39 قرية نوبية من مواقعها القديمة خلف السد العالي، إلى مركز نصر النوبة شمال شرق أسوان، وبالرغم من مرور عشرات السنين على التهجير إلى أن قلوبهم ما زالت متعلقة بالدكة القديمة التي كانت أشبه بمجتمع عمرانى متكامل، خاصة بعد أن تبدلت الأحوال عقب التهجير، وأصبحت القرية تفتقر لأبسط أنواع الخدمات والمرافق، حتى أن أبنائها هجروها إلى الخليج من أجل كسب لقمة العيش، ونظرا لهذه الأوضاع فقد وقع الاختيار على الدكة، ضمن أفقر 100 قرية مصرية.

يقول جعفر جاه الرسول، من أهالي الدكة، إنهم يعيشون على ذكريات القرية القديمة، التى كانت تقع فى نفس الموقع الحالى لمشروع السد العالى، حيث كانت مجتمع عمرانى متكامل، وكانت بها العديد من الخدمات منها على سبيل المثال "مستشفى للإرسالية الجرمانية، وعوامة صحية تابعة لوزارة الصحة، بالإضافة إلى مدرستين إبتدائى

يقول جعفر جاه الرسول، من أهالي الدكة، إنهم يعيشون على ذكريات القرية القديمة، التى كانت تقع فى نفس الموقع الحالى لمشروع السد العالى، حيث كانت مجتمع عمرانى متكامل، وكانت بها العديد من الخدمات منها على سبيل المثال "مستشفى للإرسالية الجرمانية، وعوامة صحية تابعة لوزارة الصحة، بالإضافة إلى مدرستين إبتدائى وإعدادى". وأضاف، أن الدكة القديمة كانت من أشهر القرى الزراعية المطلة على النيل، وكانت تضم مشروع زراعي كبير، انشأه خبير إنجليزي اسمه مستر "هيس"، مشيرا إلى أن مساحات واسعة من الحدائق وبساتين الفاكهة كانت تتوافر بها، ومن أشهرها المحاصيل: المانجو، والذي كان كان يباع في محلات لابس وجروبي الشهيرة، نظرا لجودتها العالية. كثرة الورثة كثرة الورثة يشير حاه الرسول، إلى أن حال القرية تبدل 180 درجة، عقب تهجير السد العالى للموقع الحالي، بسبب عدم وجود خدمات أو مرافق متكاملة، علاوة على عدم وجود ظهير صحراوي للقرية، كما تفتت مساحات الأراضي الزراعية بالقرية نتيجة كثرة الورثة، بعد أن حصلت كل أسرة على تعويضات من الأراضي تتراوح ما بين فدان أو ثلاثة أفدنة، ولكن بعد مرور أكثر من 50 عاما أصبح نصيب الفرد ربما يصل إلى أقل من قيراط من الأرض. التصدي للفقر التصدي للفقر يؤكد عبد الغفور عبد السلام رئيس دار الضيافة بقرية الدكة، أنه بمجرد انتهاء شباب القرية من الدراسة، يسعون إلى الحصول على تأشيرة سفر للخارج، بسبب عدم وجود فرص عمل لهم، مشيرًا إلى أن الشباب لم يستسلموا للفقر واتجهوا إلى دول الخليج المختلفة، من أجل كسب لقمة العيش ليس لمساعدة أنفسهم، ولكن من أجل أسرهم وأهل القرية.

ويوضح عبد السلام، أنهم يواجهون الفقر عن طريق المساعدات الاجتماعية للمحتاجين من أهالي القرية، حيث يتم توفير رواتب شهرية لحوالي 20 أسرة من الفقراء والحالات الخاصة، كما تقوم عدة جمعيات بكفالة الأيتام، علاوة على مساعدة الحالات المرضية المزمنة. ويضيف أن الأهالي يأملون خيرًا بعد قرار اختيار الدكة، ضمن الـ100 قرية الأكثر احتياجًا، وأن مستقبلهم سيكون أفضل من حاضرهم، متابعًا أنه يتمنى أن تعود الدكة كما كانت في الماضي. الصرف وانهيار المنازل الصرف وانهيار المنازل يقول إيهاب إبراهيم، أحد أهالي، إن أكبر مشكلة تواجههم هي عدم وجود شبكة صرف صحي بالقرية، حيث يقوم الأهالي بإنشاء بيارات لتجميع الصرف الصحي ثم كسحها، مما يتسبب فى متاعب للأهالي بسبب حدوث تسرب للمياه، وهو الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تصدعات للمنازل. ويوضح إبراهيم، أن عددا كبيرا من بيوت القرية انهار خلال الفترة الماضية، بسبب التربة، مؤكدًا قيام الدولة بجهود كبيرة في إحلال عدد من منازل القرية في الأونة الأخيرة، ولكن ما زلت هناك بيوت تحتاج إلى إحلال وتجديد يقدر عددها بحوالي 42 منزلا. ويطالب أهالي القرية، بسرعة افتتاح مكتب البريد والذي تم إنشاؤه منذ فترة، بالإضافة إلى سرعة افتتاح المستشفى الجديد بالقرية، مؤكدين أنه في حالة تعرض أي شخص لوعكة صحية نضطر للانتقال إلى مستشفى كوم أمبو المركزي أو مدينة كلابشة التي تبتعد عنا 15 كم. قرار التطوير قرار التطوير يقول محمد يوسف، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، إنه تم حصر 7 قرى بالمحافظة ضمن الـ100 قرية الأكثر احتياجًا بالمبادرة، من بينها قرية "الدكة بمركز نصر النوبة"، والتى يصل عدد سكانها إلى 6830 نسمة، وتصل نسبة الفقر بالقرية إلى 91.70%. ولفت إلى أنه سيتم توجيه إمكانيات الوزارة بالتنسيق مع باقى الوزارات المعنية، للارتقاء بمستوى المعيشة داخل القرية، وتوفير الرعاية الصحية المطلوبة، فضلا إلى تغطية الاحتياجات المادية والصحية والتعليمية والتشغيل لأبناء القرية.

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