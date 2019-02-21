ابنة «بركات»: إرهابي بتركيا اخترق حسابي ليثير بلبلة

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قالت مروة هشام بركات، ابنة الشهيد هشام بركات النائب العام الراحل، إنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهاب الغادر الذي طالت يده الشهيد هشام بركات. وكتبت عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، "الحمد لله تم تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهاب الغادر الذي طالت يده الشهيد هشام بركات، ولم تكتفِ محاولات الإرهاب الغادر بالقتل فقط وإرهاب المواطنين لكنها سعت أيضا لإثارة البلبلة باختراق حسابي بواسطة أحد عناصرهم المقيمة بتركيا فى نفس يوم تنفيذ الحكم، ونشر أخبار كاذبة على صفحتي الشخصية كعادتهم الخسيسة هدفها خداع الرأي العام وإثارة البلبلة بين أوساط الشعب المصري".
ونفى نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، اليوم، ما تم تداوله عبر صفحة القاضية مروة هشام بركات، ابنة الراحل هشام بركات، النائب العام السابق، فيما يتعلق بتنفيذ حكم الإعدام على المتهمين باغتيال والدها المستشار بركات. وأكد نادي القضاة، في بيان اليوم، أن المقصود من ذلك إثارة الفتنة في واقعة هزت
ونفى نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، اليوم، ما تم تداوله عبر صفحة القاضية مروة هشام بركات، ابنة الراحل هشام بركات، النائب العام السابق، فيما يتعلق بتنفيذ حكم الإعدام على المتهمين باغتيال والدها المستشار بركات.
وأكد نادي القضاة، في بيان اليوم، أن المقصود من ذلك إثارة الفتنة في واقعة هزت ربوع مصر، وصدر فيها حكم القضاء النهائي البات على القتلة، الذين استهدفوا موكب القاضي الشهيد النائب العمومي لمصر، في أثناء توجهه إلى مكتبه بعبوات ناسفة استشهد صائمًا على أثر انفجارها.
وأشار إلى أنه في محاولة بائسة لإثارة البلبلة قام بعض أعوان الاٍرهاب باختراق الحساب الشخصي لابنة الشهيد القاضية مروة بركات على الفيسبوك، ونشر بعض الأكاذيب المنسوبة إليها.
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