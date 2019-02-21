شكرا لقرائتكم خبر عن «فلاحات وبدويات وحنطور وأسر لويس التاسع» في «800 سنة منصورة» بالحرم الجامعي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«طالبات بالزي البدوي والفلاحي، حنطور يجره حصان، وفارس يحمل سيفه ومعركة أسر لويس التاسع وطائرات تجسد معركة 14 مارس»، كلها فعاليات متنوعة فوجئ بها طلاب جامعة المنصورة من بوابة توشكى للجامعة، تمثل مشاركات كل كلية ضمن كرنفال مهرجان «800 سنة منصورة» والذي تنظمه جامعة المنصورة بمناسبة مرور 8 قرون على إنشاء مدينة المنصورة.

امتد المهرجان من شارع جيهان دخولا من بوابة توشكى إلى كلية الهندسة داخل الحرم الجامعي، ومثل عدد من الكليات أسر لويس التاسع وتم اقتياده إلى مجسم يمثل دار ابن لقمان.

وأبدعت كل كلية من الكليات المشاركة في الكرنفال في رسم صورة من الماضي بالإضافة إلى سيارات الزهور والتي رفعت صور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصورة الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة.

ووصلت الوفود المشاركة في الكرنفال واحدا تلو الآخر أمام المنصة الرئيسية، واستعرض كل فريق قدراته في توصيل الرسالة التي يحملها، والتي بدأت بعرض أسر لويس التاسع ووضعه في السجن بدار بن لقمان بالمنصورة، وفي مشهد تمثيلي ارتدي طالب زي ملك فرنسا بينما يقبض عليه اثنين من الجنود لوضعه في الأسر، وقدمت الطالبات الزي الفلاحي والبدوي القديم في عرض فلكلوري مميز.

وجسد الطلاب معركة المنصورة الجوية وهي أكبر معركة جوية في التاريخ وكانت في سماء مدينة المنصورة في 14 مارس 1973، كما ظهر الطلاب بأشكال كرتونية مختلفة لإضفاء البهجة على الفعاليات.

وتصدرت الفعاليات صور محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والذي تم تكريمه كضيف شرف للمهرجان وأحد أبناء المحافظة، ضمن مجموعة من عظماء المحافظة الذين تميزوا على مستوى مصر ومن بينهم الشيخ محمد متولي الشعراوي، إمام الدعاة، والشيخ جاد الحق على جاد الحق، شيخ الأزهر الأسبق، بالإضافة إلى الفنانين عادل إمام، ويحي الفخراني، ويونس شلبي، وكوكب الشرق أم كلثوم وغيرهم.

وتفاعل طلاب الجامعة مع العروض الكرنفالية التي قدمها زملاؤهم وسط تصفيق حاد من الطلاب.

حضر الكرنفال الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

كرنفال 800 سنة منصورة داخل الحرم الجامعى

كرنفال 800 سنة منصورة داخل الحرم الجامعى

كرنفال 800 سنة منصورة داخل الحرم الجامعى

كرنفال 800 سنة منصورة داخل الحرم الجامعى

كرنفال 800 سنة منصورة داخل الحرم الجامعى

كرنفال 800 سنة منصورة داخل الحرم الجامعى

كرنفال 800 سنة منصورة داخل الحرم الجامعى

كرنفال 800 سنة منصورة داخل الحرم الجامعى

كرنفال 800 سنة منصورة داخل الحرم الجامعى

كرنفال 800 سنة منصورة داخل الحرم الجامعى

كرنفال 800 سنة منصورة داخل الحرم الجامعى

كرنفال 800 سنة منصورة داخل الحرم الجامعى

كرنفال 800 سنة منصورة داخل الحرم الجامعى

كرنفال 800 سنة منصورة داخل الحرم الجامعى

كرنفال 800 سنة منصورة داخل الحرم الجامعى

كرنفال 800 سنة منصورة داخل الحرم الجامعى

كرنفال 800 سنة منصورة داخل الحرم الجامعى

كرنفال 800 سنة منصورة داخل الحرم الجامعى

كرنفال 800 سنة منصورة داخل الحرم الجامعى

كرنفال 800 سنة منصورة داخل الحرم الجامعى