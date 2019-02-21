شكرا لقرائتكم خبر عن قراران جمهوريان مهمان للرئيس السيسي.. تعرف عليهما والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، قرارا رقم 471 لسنة 2018 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول «أرضي» والموقع في القاهرة بتاريخ 24 يوليو 2018.
كما أصدر الرئيس قرارا جمهوريا يحمل رقم 476 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية والموقع في القاهرة بتاريخ 24 يوليو 2018.
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