شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة مدينتى الأثاث بدمياط والروبيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا بشأن مدينة الأثاث فى دمياط . كما يعقد رئيس الوزراء أيضا اجتماعين الأول بشأن مشروع إنشاء 4500 مصنع تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والثانى لمتابعة الأعمال بمدينة الروبيكى للجلود بحضور المهندس عمرو نصار، وزير الصناعة، وعدد من الجهات المعنية .

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