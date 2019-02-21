شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة هشام بركات بعد إعدام قتلة والدها: الإرهابى مغفل وجاهل لا يعرف غير القتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مروة هشام بركات، ابنة النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، أنه لابد من إجماع آراء أعضاء المحكمة عند إصدار حكم بالإعدام، وهو ما اشترطه المشرع. وقالت مروة هشام بركات: "للأسف لأن الإرهابى مغفل وجاهل وكل اللى هو شاطر فيه القتل، نسيوا إن عقوبة الإعدام تصدر بإجماع الآراء، ونسيوا إن الإعدام هو العقوبة الوحيدة التى لا يتم إصدار حكم بها دون إجماع آراء أعضاء المحكمة، وهو ما اشترطه المشرِّع إلى أن بعد صدور الحكم يتعين على النيابة العامة باعتبارها تمثل المجتمع أن تطعن على الحكم أمام محكمة النقض لصالح المتهم المحكوم عليه، حتى لو لم يطعن المتهم نفسه على الحكم.. أعتقد كده خلص الكلام".

مروة هشام بركات

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