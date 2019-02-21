شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة معدلات التنفيذ للخط الثالث للمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل اجتماعا موسعا مع الدكتور أحمد فودة رئيس الهيئة القومية للأنفاق بحضور الدكتور عمرو شعت نائب الوزير وقيادات الوزارة وهيئة الأنفاق، لمتابعة معدلات التنفيذ فى الجزء الثانى من المرحلة الرابعة للخط الثالث 4B والجزء الأول من المرحلة الثالثة 3A.

بدأ الاجتماع باستعراض الموقف التنفيذى للجزء 4B، حيث أشار الوزير إلى ضرورة الاستمرار فى تكثيف الأعمال لتشغيل محطتى (النزهة وهشام بركات) من 4B بداية عام 2020، على أن يتم تشغيل محطات (قباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلى منصور) من المرحلة ذاتها فى أبريل 2020، خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق والتى تساهم فى تقليل انبعاث الكربون، وتقليل تكلفة إنشاء وصيانة الطرق، وخفض معدلات الحوادث بالإضافة إلى نقلها لأعداد أكبر من الركاب بأقصر مدّة زمنية ومع ماتوليه وزارة النقل من أهمية كبرى لتعظيم وتنظيم النقل الجماعى كأحد الحلول الرئيسية المهمة لتخفيف الزحام وتحقيق السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد.

وتابع وزير النقل المعدلات الخاصة بالجزء الأول للمرحلة الثالثة 3A التى يبلغ طولها 4 كم، وتمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل 4 محطات نفقية وهى "ناصر - ماسبيرو - الزمالك - الكيت كات"، وسيتم افتتاحها فى ديسمبر 2021، حيث أكد الدكتور هشام عرفات أن يكون العمل على مدار الساعة وأن أعمال المرحلة الثالثة تنقسم إلى عدة مجموعات عمل (الأعمال الإنشائية والتشطيبات، وأعمال السكة، وأعمال الاتصالات والإشارات والتحكم والمسير، والأعمال الإلكتروميكانيكية، وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة، وتصنيع وتوريد وتركيب ماكينات التذاكر).

كما استعرض الوزير آخر المستجدات الخاصة بتوريد 32 قطارًا مكيفًا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وتوقيع الاتفاقيتين الإطارية والتنفيذية الخاصة بتمويل وتوريد تلك القطارات مع شركة "هيونداى روتيم" الكورية، حيث سيتم توريد أول قطار فى أبريل 2020، مشيرًا إلى هذه القطارات تتميز بتجهيز مختلف عن سابقيها، مع إضافة خدمة "الكول سنتر" ليستمر أسطول الوحدات المتحركة بالخط الثالث للمترو على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة والخدمة العالية المقدمة لجمهور الركاب.

جدير بالذكر الجزء الثانى من المرحلة الرابعة للخط الثاثل للمترو يبلغ طوله 7.5 كم، ويشمل محطات "النزهة، هشام بركات، قباء، عمر بن الخطاب، الهايكستب، وعدلي منصور"، ويشمل أيضا الورشة الرئيسية، للخط الثالث، والتى تبلغ مساحتها 65 فدانا، وتُعد أكبر ورشة فى أفريقيا بينما المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو يبلغ طولها 17.7 كم، ومتضمنة 15 محطة نفقية وسطحية وتمتد من العتبة حتى "الكيت كات" غربا ثم تتفرع لاتجاه الشمال حتى الطريق الدائري عند محور روض الفرج واتجاه آخر للجنوب حتى جامعة القاهرة، منوها إلى أنه سيتم التنفيذ على ثلاثة أجزاء (الجزء الأول) من المرحلة الثالثة بطول 4 كم ويمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على 4 محطات نفقية وهى (ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات)، وسيتم افتتاحه فى ديسمبر 2021، و(الجزء الثانى) من المرحلة الثالثة بطول 6،6 كم ويمتد من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج وتشمل على 6 محطات (محطة نفقية ومحطة سطحية و4 محطات علوية) وهى (السودان – إمبابة – البوهى– القومية العربية – الطريق الدائرى - المحطة التبادلية عند محور روض الفرج)، وسيتم افتتاحها في يونيو 2022، والجزء الثالث من المرحلة الثالثة بطول 7.1 كم ويمتد من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطـات (3 نفقية ومحطة علوية ومحطة سطـحية) وهى التوفيقية - وادى النيل - جامعة الدول - بولاق الدكرور - جامعة القاهرة وسيتم افتتاحها فى نوفمبر 2022، وتبلغ إجمالى تكلفة المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو نحو 44.5 مليار جنيه.