أخبار مصر | عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن مي قرني وروان غنيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن مي قرني وروان غنيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدَّق رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على إسقاط الجنسية المصرية، عن سيدتين لتجنسهما بالجنسية الإسرائيلية، من دون الحصول على إذن سابق.

القرار يأتي تطبيقا لنصوص القانون رقم 26 لسنة 1975، بشأن الجنسية المصرية.

وبدروه عرض وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، موقف السيدتين على مجلس الوزراء، ليوافق الأخير، على إسقاط الجنسية عنهما، ويصدر قرارين بذلك، نشرتهما الجريدة الرسمية اليوم.

السيدتان هما مي طارق عبد العال قرني، ابنة مصري، ولدت في إسرائيل بتاريخ 11 أبريل 1997، بينما الثانية هي روان سامي حسنين غنيم، من مواليد محافظة البحيرة، بتاريخ أول نوفمبر 1997.

رئيس الوزراء، ألزم بقراره، الجهات المختصة بالدولة بتنفيذ قراري "إسقاط الجنسية".

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