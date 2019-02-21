انت الان تتابع السيسي لرئيس «كاف»: جاهزون لإنجاز أمم إفريقيا 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف" لكرة القدم أحمد أحمد، اليوم الأربعاء، بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. وأكد الرئيس السيسي، جاهزية مصر لإنجاز طولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019، مشيرًا إلى أن كرة القدم لها دور فعال فى التقريب بين الشعوب. وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بلقاء رئيس "الكاف"، منوها بتوفير الحكومة لشتى سبل الدعم للاتحاد الإفريقى لكرة القدم في مقره بالقاهرة ليتمكن من مزاولة مهامه على أكمل وجه.

وأشار راضي على التطور الملحوظ الذى تشهده كرة القدم الإفريقية مؤخرا على الساحة العالمية، الذى تمثل في الأداء المشرف لمعظم المنتخبات والأندية الإفريقية فى البطولات الدولية، وكذلك وصول عدد كبير من لاعبي كرة القدم الأفارقة المحترفين إلى أعلى درجات التميز العالمي.وأوضح أن الرئيس أكد حرص الدولة على توفير