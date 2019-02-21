شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الخميس.. الأخبار المتوقعة 21 فبراير 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في الاجتماع الوزاري الرابع عشر لتجمع الطاقة لدول شرق أفريقيا في أوغندا.

يشارك رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبدالهادي القصبي في المنتدى الدولي للسياحة الدينية الذي تستضيفه جمهورية أوزبكستان وإنشاء مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الأوزباكية.

تنطلق فعاليات الدورة 15 لمعرض (فيرنكس آند هوم الدولي للأثاث) التي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وينظمها المجلس التصديري للأثاث بالتعاون مع غرفة صناعة الأخشاب والشركة الدولية للمعارض والمؤتمرات، وذلك في مركز مصر الدولي للمعارض بالتجمع الخامس، بمشاركة 120 عارضًا من كبرى شركات الأثاث المصرية، و170 من ممثلي كبرى الشركات العالمية والسلاسل التجارية المتخصصة في تسويق الأثاث والعاملة في أكثر من 34 دولة من أهم أسواقنا التجارية كالدول العربية والأوروبية والإفريقية، إلى جانب دول من وسط آسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

يقوم وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا بزيارة لمحافظة الوادي الجديد لتفقد هضبة فوسفات أبوطرطور للوقوف على استعدادات البدء في إنشاء أول مجمع للأسمدة الفوسفاتية بتكلفة تتجاوز 20 مليار جنيه، والذي سيتم البدء في تنفيذه أبريل المقبل.

يوقع رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الدكتور علاء عبدالهادي، بروتوكول تعاون مع الروائي الفلسطيني نافذ الرفاعي رئيس اتحاد كتاب فلسطين، وذلك بمقر الاتحاد بالزمالك، بحضور وفود فلسطينية، حيث سيتم التعاون في حركة الترجمة وتنظيم الملتقيات السنوية، لتبادل الزيارات الثقافية، وأيضا لتبادل الرؤى بين الكتاب، وتقديم الورش الإبداعية في مجالات الأدب المختلفة، وتقديم كل ما يدعم الأدب العربي والفلسطيني.

تشارك محافظة البحر الأحمر، بجناح خاص بها بالمعرض الدولي للسياحة في صربيا استعدادا لبدء فعالياته خلال الفترة من 21 إلى 24 فبراير الجاري الذي يضم 540 عارضًا، ويهدف المعرض إلى تقديم مساهمة علمية كبيرة في مجال التسويق والإدارة فيما يتعلق بالقدرة التنافسية للوجهات السياحية مع التركيز على السوق الصربية وتوسيع نطاق المعرفة اللازمة لفهم أفضل للمفاهيم الرئيسية المتعلقة بمنطقة المقاصد القدرة التنافسية.

تنطلق فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لمعرض «مسقط الدولي للكتاب»، ولمدة عشرة أيام، بمشاركة «المركز القومي للترجمة».

تستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، رئيس بوركينافاسو روش مارك كابوري في المستشارية الفيدرالية، لبحث العلاقات الثنائية، والاقتصادية، والأمن، وقضايا سياسة الهجرة بشأن الوضع في منطقة الساحل.

يتوجه وزير النقل الكندي مارك جارنو إلى العاصمة الأمريكية واشنطن كرئيس للجنة مجلس العلاقات الكندية الأمريكية، حيث يلتقي عددا من المسئولين الأمريكيين لبحث اتفاقية التجارة الحرة الجديدة لأمريكا الشمالية واتفاق«النافتا» الجديد وإزالة البند 232 «تعريفة الصلب والألومنيوم»، والعلاقات الكندية الأمريكية.

تحيي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو اليوم العالمي لـ»اللغة الأم«لعام 2019 تحت شعار»لغات السكان الأصليين مهمة من أجل التنمية وبناء السلام والمصالحة«، حيث تعد اللغات هي الأدوات الأقوى التي تحفظ وتطور التراث الملموس وغير الملموس.