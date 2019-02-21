تبدأ بـ15 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن نسب تميز شقق "جنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، استقبال بيانات الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية من وحدات مشروع جنة للإسكان الفاخر بمدينتي القاهرة الجديدة والشيخ زايد، بواقع 2184 وحدة بمساحات تصل إلى 100 متر وحتى 150 مترًا.

ومنذ فتح باب تقديم البيانات ظهر عدد من الأسئلة المتعلقة بتفاصيل حجز وحدات المشروع، والتي جاءت على النحو التالي:

- ما معنى وجود نسبة تميز على ثمن الوحدة النهائي؟

تفرض هيئة المجتمعات العمرانية نسب تميز على موقع الوحدات داخل العمارة الواحدة، تتراوح بين 1% وحتى 1.6% من ثمن الوحدة، والوحدات الأمامية التي تحمل رقم 1 و2 هي الأكبر في نسبة التميز عن 3 و4، كما أن الأدوار المتكررة تكون أكبر أيضًا من الأدور الأول والأخير، بجانب العمارات الملتصقة والمنفصلة أيضًا.

- كم يتراوح ثمن هذه النسب؟

يصل سعر نسب التميز بين 15 ألف جنيه وحتى 30 ألف جنيه يتم تحديدها وفقا لدور الوحدة ومساحتها.

- هل وصول سعر أقل وحدة في الشيخ زايد لمليون و125 ألف جنيه طبيعي؟

وفقا لأسعار الوحدات التي يطرحها المطورون العقاريون للبيع في الشيخ زايد، تعد أسعار وحدات جنة كاملة التشطيب وداخل كامبوند متكامل مناسبة، ولا توجد أي مبالغة في تحديد سعر المتر بها.

- كم يصل حجم الأموال التي يجرى سدادها قبل الاستلام؟

قبل استلام وحدة 130 مترًا، على سبيل المثال في القاهرة الجديدة، يجرى سداد جدية حجز 100 ألف و500 جنيه مصاريف إدارية، ثم استكمال 15% حوالي 116.388 ألف جنيه، ثم ١٠% بعد ٦ أشهر بحوالي 131 ألف جنيه، ثم 196 ألف عند التعاقد، ليصل حجم الأموال التي يجرى سدادها في أول 6 أشهر فقط، ما يقرب من 543 ألفًا و888 جنيهًا.

- ماذا عن الشيخ زايد؟

في مدينة الشيخ زايد سيتم سداد ما يقرب من 714 ألفًا و652 جنيهًا، قبل الاستلام، لوحدة 150 مترًا، عبارة عن 100 ألف و500 جنيه مصاريف إدارية، و184 ألف، واستكمال الـ15% من جدية الحجز، ثم 172 ألفًا و125 جنيهًا قيمة الـ10 خلال أول 6 أشهر، ثم عند الاستلام 258 ألف جنيه.

- متى يبدأ حجز الوحدات؟

7 مارس المقبل تبدأ إتاحة تقديم البيانات للراغبين في الحجز، والحجز من 17 مارس المقبل وحتى يوم 28 من نفس الشهر.

- هل هناك جراج للسيارات أسفل العمارات؟

لا يوجد جراج تحت العمارات ولكن توجد مساحات لركن السيارات .

- أنشأت حسابًا على موقع البنك أثناء طرح شقق العاصمة الإدارية، هل يلزم إنشاء حساب جديد للحجز في مشروع جنة؟

إذا سبق إنشاء حساب على الموقع الإلكتروني خلال طرح وحدات العاصمة الإدارية الجديدة أو المرحلة الأولى من مشروع جنه، يمكن استخدامه لحجز وحدات أي مشروع آخر، بإدخال الرقم القومي وكلمة المرور، وفي حالة فقد كلمة السر يتم إرسالها باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع والضغط على دخول مستخدم حالي

- الضغط على نسيت كلمة المرور، ثم أرسل كلمة مرور جديدة.

- إعادة إدخال الرقم القومي ورقم المحمول والبريد الإلكتروني إن وجد

- "أنا لست برنامج روبوت".

- الضغط على كلمة إرسال لتصلك رسالة بكلمة المرور ومن ثم يمكن الدخول والحجز بموجب نفس الحساب.

- ما العمل حال عدم وجود مستند للسداد (نتيجة السداد الإلكتروني، على سبيل المثال)؟

يجب الاتصال بمركز اتصالات بنك التعمير لمعرفة كيفية التعامل في هذه الحالة.

- هل يجوز التقديم في مشروع جنة، وسبق الحجز في مشروع "سكن مصر" أو "دار مصر"؟

بالطبع يمكن لأي شخص الحجز في مشروع جنة لأنه مشروع فاخر، لا يوجد عليه دعم.

- حجزت وحدة ولكني الآن أريد إلغاء الحجز واسترداد المقدم؟

لابد من ذهاب العميل أو من ينوب عنه بالتوكيل المطلوب إلى بنك التعمير و الإسكان – فرع الدقي، قطاع الاستثمار؛ لتقديم طلب التنازل عن الوحدة و تنفيذ الإجراءات القانونية للتنازل والحصول على باقي المستحق للعميل بعد خصم قيمة 1.5% من الثمن الإجمالي للوحدة طبقا لكراسة الشروط مقابل إلغاء التخصيص.

- هل يتضمن المشروع حمام سباحة ونادٍ اجتماعيا مثل المرحلة الأولى؟

مشروع جنة في كل مدينة يتضمن حمام سباحة ونادٍ، وهناك مدن من المقرر أن يكون لها حمامان.

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