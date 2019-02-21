حدث ليلاً| السيسي يستقبل النواب العموم.. وحقيقة إلغاء امتحان "أولى" ثانوي في الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:

شهد ليل أمس وإلى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث الهامة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها من يلي:

السيسي: لا يستطيع أحد التدخل في عمل القضاء أو المساس باستقلاله

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، النواب العموم المشاركين في المؤتمر الأول لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة، وذلك في حضور النائب العام المستشار نبيل صادق.

للمزيد اضغط هنا

التعليم تكشف حقيقة إلغاء امتحان طلاب "أولى ثانوي" بالخارج

قالت أمينة خيري، المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوازرة لم تصدر أي قرارات بشأن إلغاء امتحانات الصف الأول الثانوي للطلاب المصريين بالخارج.

للمزيد اضغط هنا

"أبوستيت" يعرض الخريطة الاستثمارية الزراعية على جمعية رجال الأعمال

نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين، مساء اليوم الأربعاء، عشاء عمل بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، والدكتور محمد القرش المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة، وعدد من رجال الأعمال والشخصيات العامة والتنفيذية بوزارة الزراعة.

للمزيد اضغط هنا

مصادر: عصام الأمير مستشارًا للمجلس الأعلى للإعلام

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأربعاء، عن صدور قرار بتعيين عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، مستشارًا للمجلس.

للمزيد اضغط هنا

مصطفى الفقي: "ثورة 19" الأفضل في التاريخ المصري

وصف الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، ثورة 1919 بأنها أفضل الثورات في التاريخ المصري وينطبق عليها لفظ "الثورة الحقيقية"، أما أحداث 25 يناير فهي بمثابة "انتفاضة".

للمزيد اضغط هنا

بعد إعدام 9 متهمين باغتيال النائب العام.. قاضي سابق يوضح ضمانات حكم الإعدام

قال المستشار فريد نصر، رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقًا، إن المشرع أناط حكم الإعدام بضمانات عدة، نظرًا لخطورته واختلافه عن أي أحكام أخرى.

للمزيد اضغط هنا

وزير الري يشارك بحفل ختام تدريب أفارقة على "الاستخدام الأمثل للمياه"

شارك الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، في الحفل الختامي للبرنامج التدريبي، الذي تم تنظيمه لـ30 متدربا من 8 دول إفريقية في مجال الاستخدام الأمثل للمياه.

للمزيد اضغط هنا

قوة عسكرية قطرية تصل السعودية لبدء تمرين مشترك

وصلت قوة عسكرية قطرية، الأربعاء، إلى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالمملكة العربية السعودية، وذلك للمشاركة في تمرين "درع الجزيرة المشترك 10".

للمزيد اضغط هنا

إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة

أصيب 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي؛ خلال مشاركتهم في فعاليات (الإرباك الليلي) شرق خزاعة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.

للمزيد اضغط هنا

ترامب: أمرت بمنع عودة هدى مثنى المنتمية لداعش إلى أمريكا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه أمر بمنع عودة هدى مثنى، المنتمية إلى تنظيم داعش الإرهابي، إلى الولايات المتحدة.

للمزيد اضغط هنا

وسائل إعلام جزائرية: سقوط طائرة مروحية عسكرية بولاية تيارت

ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن طائرة مروحية عسكرية سقطت بولاية تيارت.

للمزيد اضغط هنا

المعارضة الفنزويلية تسيطر على سفارة البلاد في كوستاريكا والأخيرة تحتج

قالت ماريا فاريا وهي ممثلة للمعارضة الفنزويلية على حسابها بموقع تويتر، إن المعارضة سيطرت على سفارة البلاد في كوستاريكا.

للمزيد اضغط هنا

ولي العهد السعودي يصل إلى الصين في زيارة رسمية

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صباح اليوم الخميس إلى الصين في زيارة رسمية , حسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية.

للمزيد اضغط هنا

ارتفاع حصيلة حريق بنجلاديش إلى 69 قتيلاً

ارتفعت حصيلة الحريق الذي شب في المنطقة القديمة بدكا عاصمة بنجلاديش إلى 69 قتيلاً على الأقل ، حسبما أفاد مسؤول محلي.

للمزيد اضغط هنا.