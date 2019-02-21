كسر خط مياه يغرق ميدان المحطة ومبنى محافظة أسوان

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فى الوقت الذى تستعد فيه مدينة أسوان، التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى عاصمة الشباب الإفريقى، التى ستستضيف منتدى الشباب العربى الإفريقى، نهاية شهر مارس المقبل بحضور الرئيس، استيقظت مدينة أسوان، اليوم الأربعاء، على غرق ميدان محطة السكة الحديد الموازى لطريق كورنيش النيل، إضافة إلى غرق الطريق المؤدى إلى مبنى ديوان عام محافظة أسوان، نتيجة كسر مفاجئ فى ماسورة مياه بالقرب من ميدان المحطة، الأمر الذي دفع شركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى توجيه كل إمكانياتها لشفط المياه وإصلاح الكسر.
على الفور انتقل اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان، لموقع الكسر لمتابعة أعمال الإصلاح من قبل فرق الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بإشراف من المهندس أنس عبد الله نائب رئيس الشركة. وتبين أن الكسر فى خط مياه رئيسى بقطر 8 بوصات بميدان المحطة، ما أدى إلى اندفاع المياه فى الميدان بالكامل وتسربها
على الفور انتقل اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان، لموقع الكسر لمتابعة أعمال الإصلاح من قبل فرق الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بإشراف من المهندس أنس عبد الله نائب رئيس الشركة.
وتبين أن الكسر فى خط مياه رئيسى بقطر 8 بوصات بميدان المحطة، ما أدى إلى اندفاع المياه فى الميدان بالكامل وتسربها إلى الشوارع الفرعية وديوان عام محافظة أسوان وطريق كورنيش النيل أيضاً، كما تسببت المياه فى غرق هذه المناطق، وتعطل حركة المرور والمشاة، خاصة العاملين فى ديوان عام المحافظة.
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