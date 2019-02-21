أخبار مصر | "الصحة" تحذر: مكمل غذائي بالأسواق مجهول وإنتاج مصنع وهمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة" تحذر: مكمل غذائي بالأسواق مجهول وإنتاج مصنع وهمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة منشورًا رقم 8 لسنة 2019 (غش تجاري)، تطالب فيه بضبط مكمل غذائى باسم (tanacea syrup)، إنتاج مصنع الإسراء للصناعات الدوائية، ورقم التسجيل 1612014.

وأوضحت الإدارة فى منشورها أن الإدارة العامة للتسجيل أفادت بأن المستحضر المذكور غير مسجل بإدارة تسجيل المكملات الغذائية والأدوية العشبية طبقا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الإدارة العامة للتسجيل.

وأضافت أن الإدارة العامة للتراخيص الصيدلية أفادت بأنه بعد الرجوع لسجلات إدارة تراخيص مصانع المستحضرات الصيدلية، وجد أنه لا يوجد مصنع مرخص لدى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية باسم الإسراء للصناعات الدوائية، بالإضافة إلى أنه لم يتم الاستدلال على أي بيانات خاصة بشركة نين فارما.

وطالب المنشور باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية في حالة عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات وضد الجهة الموردة في حالة وجود تلك الفواتير.