شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تواصل تلقى طلبات الحصول على تأشيرة حج الجمعيات لليوم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التضامن الاجتماعى تلقى طلبات الحصول على تأشيرة الحج لليوم الثالث لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019م، وذلك مع ضرورة الالتزام بأن يكون العضو مسجلاً فى إحدى الجمعيات الأهلية ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية قد مر على قيدها عامين على الأقل فى 1/1/2019م ولم يوقع عليها جزاءات لمخالفات ثبتت بحقها.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أنه توجد عدة قواعد يجب مراعاتها عند التقديم للحج؛ منها أن يتم تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا فى جهة واحدة سواء حج الداخلية أو الجمعيات الأهلية أو السياحة، وسوف يتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين وفقاً لحصة الحج المخصصة لكل محافظة، والتى تم تحديدها وفقاً لنسبة تعداد السكان بكل محافظة.

ويشترط فى العضو المتقدم أن يكون قادرًا على أداء المناسك من الناحية الصحية حرصاً على سلامته مع ضرورة وجود مرافق للحجاج أصحاب الأعمار فوق 75 سنة، على أن تقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية، وفقاً للنموذج المعد لذلك .

يذكر أن أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى، كان قد أكد أنه تم اختيار افضل الأماكن لكافة برامج الحج وفقاً للاشتراطات الموضوعة لكل مستوى، وأن مجلس أمناء المؤسسة وافق على تنفيذ عدد 4 مستويات متنوعة للحج مثل العام الماضى، وهما المستوى الأول لفنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكى و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة، والمستوى الثانى فنادق 4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 750 مترًا بمكة المكرمة و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بحد أقصى 300 متر بالمدينة، أما المستوى الثالث فنادق 3 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 800 متر من الحرم المكى و4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 300 متر من الحرم النبوى، والمستوى الرابع فنادق مصنفة بالمنطقة المركزية تبعد بنحو 1200 متر عن الحرم المكى و3 نجوم بالمنطقة المركزية للحرم النبوى بحد أقصى 300 متر بالمدينة، هذا وتقدم كافة الفنادق وجبتى الإفطار والغداء.