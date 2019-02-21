تعرف على مهام معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية يقع على عاتقه العديد من المهام الأمنية والتدريبية، وهى: • إعداد وتدريب الضباط والأفراد والعاملين المدنيين فى مجال نظم المعلومات والحاسب الآلى وفقًا لاحتياجات الوزارة لصقل قدراتهم ومهاراتهم للوصول بهم إلى المستوى المطلوب فى هذا المجال. • الإسهام في إعداد خطة التدريب السنوية للوزارة، وذلك بإعداد مناهج التدريب التى يتلقاها الدارسون بالتنسيق مع مصلحة التدريب وكلية التدريب والتنمية فى صورة عقد فرق تدريبية. • المشاركة فى إجراء الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات والندوات العلمية فى مجال نظم المعلومات والحاسب الآلى على مستوى وزارة الداخلية.

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