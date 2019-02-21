فيديو.. أحنا اللى أحبطنا الإرهاب.. فرح شعبى فى إمبابة على شرف "قنبلة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشعب المصري لا يمكن أن يتوقعه أحد، فهو شعب يتعامل مع كل شيء على طريقته الخاصة، لا يمكن أن يهزمه الإرهاب، ولا أن يدخل أى شخص أو تنظيم الخوف إلى قلبه، مهما بلغت صعوبة الأمور والحياة، ستجده واقف يقابل الأمور ببساطة، يضحك على المصاعب، ويثق فى جيشه وشرطته المكونة من أبنائه فى الأصل.

كل هذه المعاني يمكنك أن تقرأها فى مشهد الفرح الشعبى الذي أقيم اليوم فى حي إمبابة الشعبى، على شرف نجاح رجال قوات الحماية المدنية فى تفجير قنبلة وضعتها أيدي الإرهاب، بشكل آمن ودون وقوع أى ضحايا، شباب أمبابة وأهلها احتفلوا بطريقة غير متوقعة، بالصيحات وهتافات "الله أكبر" والرقص والصفافير والتحية لرجال الشرطة كان مشهد اليوم موثقا بتفاصيل من الصعب أن تجدها فى أى بلد آخر باستثناء مصر. كوميديا مشهد اليوم كوميديا بيضاء تخيف أيدي الظلام، تؤكد أن كل محاولات الإرهاب لتخويف المصريين لا تزيدهم سوى إصرار وقوة وترابط على دحر الظلام ومواجهته. المئات من أهالى حي أمبابة التفوا حول قوات الحماية المدنية اليوم خلال مرحلة تفجير قنبلة إرهابية، فى دقائق رصدتها كاميرا دوت مصر لم يتسلل فيها الخوف لحظة للمشهد، دقائق مرت ثقيلة فقط على يد الإرهاب التى تشعر كل يوم بالإحباط من تماسك هذا الشعب وقوته.

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