أخبار مصر | عاجل.. قرار مهم من البنوك المصرية بشأن التعديلات على "بطاقات الفيزا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار مهم من البنوك المصرية بشأن التعديلات على "بطاقات الفيزا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر مسؤولة بشركة فيزا العالمية، بأن شركتي "فيزا" و"ماستركارد" العالميتين، أعلنتا التواصل مع عدد من البنوك المصرية، لإصدار جميع البطاقات البنكية بحيث تدعم ميزة "اللا تلامسية".

وأكدت المصادر، بدء التنسيق مع عدد من البنوك المصرية بخصوص ما يعرف بـ “الفيزا التلامسية” وذلك خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن هناك عدد من البنوك أبدت عن استعدادها للتواصل السريع بهذا الشأن.

وأوضحت المصادر، أن بعض البنوك ستطبق تلك الخدمات تباعًا مع الوقت، مشيرة بينما بعض البنوك سوف تطبق تلك الخدمات تباعا مع الوقت، موضحةً أن التعامل بالبطاقات سيكون بدءً من مايو المقبل، ضمن تعليمات تشمل معظم مناطق العالم.

وتعد معظم البطاقات المصرفية في مصر، تعمل بالشكل التقليدي عن طريق إدخال العميل البطاقة في ماكينة الصراف الآلي أو نقطة البيع للدفع أو إجراء أي عمليات أخرى، ولكن بعد طرح البطاقات الجديدة يمكن الاكتفاء بتمرير "اللا تلامسية" أمام موضع معين فى ATM أو POS، فتستجيب لحظيًا، ويدفع العميل، وهو ما يوفر الوقت ويشجع الدفع الإلكتروني ويقلل تداول الأوراق النقدية.